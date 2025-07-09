Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, bir evin tandır bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı, olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Olay, Beyceğiz Mahallesi Misket Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin tandır bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afşin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay mahallede kısa süreli panik yaratırken, polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.