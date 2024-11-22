Alerjik nezle, astım gibi hastalıklar çocukların sadece solunum yollarını değil, ağız ve diş sağlığını da tehdit ediyor. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, özellikle alerjik bünyeli çocukların düzenli kullandıkları ilaçların ve solunum alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, özellikle alerjik bünyeli çocukların düzenli kullandıkları ilaçların ve solunum alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Süt dişlerinin ince ve hassas yapısına vurgu yapan Demir, inhaler formda kullanılan astım ilaçları gibi düzenli kullanılan bazı ilaçlar, ağız içi pH'ı değiştirerek diş minesinin zayıflamasına ve çürük riskinin artmasına neden olduğuna dikkati çekerken, "Çürük riski yüksek çocuklar için doğru tedbirler alınmazsa dişlerde kalıcı hasarlar görülebilir.” dedi.

Her ilaç alımından sonra ağzın bol su ile çalkalanması gerektiğini de ifade eden Demir aynı zamanda bolca su içmenin de önemine vurgu yapan Demir, ilaç kullanımından hemen sonra diş fırçalanması, diş yüzeylerinde aşınmayı arttırabileceği için önerilmez; diş fırçalamak için 30-45 dk beklemek gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, ağızdan nefes alma alışkanlığının çene gelişimini etkileyebileceğini belirten Demir, ağız hijyeninin önemine işaret ederek, "Ağızdan nefes almanın tükürük miktarını azaltarak ağız kokusu, mantar enfeksiyonu ve diş eti hastalıklarına zemin hazırlıyor. Bu çocukların 3 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dt. Nurgül Demir alerjik çocuklar için 5 hayati öneride bulundu:

1-Şekerli ilaçlar ve karbonhidrat içeren gıdalar yerine şekersiz ilaçlar ve sağlıklı bir diyet tercih edin.

2-İlaç alımı sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı, hemen ardından diş fırçalanmamalıdır.

3-Flor içeren diş macunları ile dişler ebeveyn kontrolünde düzenli fırçalanmalı.

4-Çocuk doktoru ve diş hekiminizle iletişim halinde kalarak ilaç seçiminde asidik değerleri dikkate alın.

5-Çocuğunuzun diş hekimi kontrollerini asla aksatmayın, düzenli takip çürük riskini en aza indirebilir.