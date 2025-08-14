Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, renkli etkinlikleri ve yoğun katılımla sürerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de fuar alanını ziyaret etti.

Başkan Görgel, fuar kapsamında kurulan esnaf stantlarını tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Ziyareti sırasında hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet eden Görgel, katılımcıların talep ve önerilerini dikkatle dinledi.

Fuarda yaşanan canlılık ve vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, bu tür etkinliklerin şehirdeki sosyal hayatı canlandırdığını ve birlik beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Başkanın fuar ziyareti sırasında oluşan sıcak ve samimi atmosfer, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.