Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.B. isimli kadın ağır yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Silahlı kavganın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.