Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, yeni alımların sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla gerçekleştirileceğini belirterek, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yükseltmek için insan kaynağımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin personel için başvurular 15–26 Aralık tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru süreci, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yürütülecek. Alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve istenen belgeler Resmi Gazete’de yer alan ilan metninde ayrıntılı şekilde belirtildi.

Doğum ve Babalık İzni Düzenlemesi de Gündemde

Bakan Göktaş ayrıca doğum ve babalık izinlerine yönelik yeni düzenlemelerin de gündemde olduğunu açıkladı. Mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, düzenlemenin Meclis takvimine bağlı olarak 2026 yılının başında hayata geçmesinin hedeflendiğini ifade etti.