Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 3.000 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı.

3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir.