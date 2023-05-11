Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Ziyaretleri Sonunda Aksu Habere Özel Değerlendirmelerde Bulundu.

Aday Debgici Değerlendirmesinde İlk Oy Kullanacak Seçmenlerin 20 Yılda Nerelere Gelindiğine Bakarak Kararlarını Ona Göre Vermelerini İstediklerini Belirtti.

Ayrıca Cumhur İttifakının Neler Vaat Edip Yaptığına Bakmalarını İsteyen Aday Debgici Muhalefet Kanadının Neler Vaat Edip Türkiye’yi Nereye Sürüklemeye Çalıştığına Bakmaları Gerektiğinin Altını Çizdi.

