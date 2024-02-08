Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur” ifadelerini kullandı.

Devletimizin tüm imkanlarını epeyce zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Muhalefetin ne yaptığını ne söylediğini, üç kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldığını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi, yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tıynetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Depremzedelerimizin dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. İşçimizin, sanayicimizin, emeklimizi, esnafımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bununla uğraşıyoruz.