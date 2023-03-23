AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 145 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Can Kulağı Platformu’ndan İhtiyaç Sahiplerinin Bayramlık Hediyesi Can Kulağı Platformu’ndan İhtiyaç Sahiplerinin Bayramlık Hediyesi


Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:

  1. ABDURRAHMAN SARI
  2. AHMET ÖZDEMİR
  3. AHMET ÖZDEMİR
  4. AHMET SİNAN GÖKŞEN
  5. AHMET ŞEKERLİ
  6. AHMET YILMAZCAN
  7. ALİ ÇEVİK
  8. ALİ KILINÇ
  9. ALİ PALTA
  10. ALİ ÜNSAL
  11. ALPER ARSLAN
  12. ARAP CAN ARSLANKAYA
  13. AVNİ DOĞAN
  14. AYFER ÇERÇİ
  15. AYHAN KÜÇÜK
  16. AYSEL ACAR
  17. AYŞE KILIÇ
  18. BEKİR KILIÇ
  19. BEKİR SÖYLER
  20. BEKİR TARIK YİĞİT
  21. BURHAN BİRLİKBAŞ
  22. CAHİT KÜÇÜKÖNDER
  23. CELALETTİN GÜVENÇ
  24. CUMA SOLAK
  25. CÜNEYT DOĞAN
  26. DEVLET GÜROCAK
  27. EBRAR ÇOBAN
  28. EJDER OKUMUŞ
  29. EMEL DUMAN
  30. EMİN TANIN TELBİSOĞLU
  31. ENDER UMUT PAPUÇÇU
  32. ERAY ŞENAY
  33. ESRA BOLAT
  34. EYYUP PAÇACI
  35. FATİH ARPACIK
  36. FATİH MEHMET ERKOÇ
  37. FATİH TOPAKTAŞ
  38. FEYZULLAH EREN AŞÇI
  39. FEYZULLAH TECİRLİ
  40. GÜLESER KELEŞ ERMURAT
  41. GÜLŞEN ARSLANHAN
  42. GÜLÜZAR DAŞO
  43. HABİBE ÖÇAL
  44. HAKAN DERELİ
  45. HAKAN KISACA
  46. HAKAN KISAKÜREK
  47. HARUN DEMİR
  48. HARUN YERHAN
  49. HASAN ERDOĞAN
  50. HASAN GEZGİNÇ
  51. HATİCE ÇİFTÇİ
  52. HATİCE KÜBRA ERGİN KANDİLCİK
  53. HATİCE ŞEKKELİ
  54. HÜDANUR AKBABA
  55. İBRAHİM ERSOY
  56. İBRAHİM KAYA
  57. İDRİS TEZCAN
  58. İSMAİL CEM EREL
  59. İSMAİL SAFİ
  60. KADİR ŞAHİN
  61. KADRİYE KIRDÖK
  62. KAMURAN GAZİÜSTÜNEL
  63. KORAY KIRAÇ
  64. KÖKSAL ŞAKALAR
  65. MAHİR ÇEVİK
  66. MAHİR TUFAN
  67. MAHMUT ARIK
  68. MAHMUT TOĞUZ
  69. MAHMUT YARDIMCIOĞLU
  70. MEHMED FARUK ÇETİN
  71. MEHMET AKİF DAĞLI
  72. MEHMET AKİF DEMİR
  73. MEHMET AKPINAR
  74. MEHMET BOZKURT
  75. MEHMET CEVİZ
  76. MEHMET CİHAT SEZAL
  77. MEHMET DEMİR
  78. MEHMET FINDIK
  79. MEHMET İLİK
  80. MEHMET İLKER ÇİTİL
  81. MEHMET NURDAĞI
  82. MEHMET SAMET GELEBEK
  83. MEHMET ŞAHİN
  84. MELAHAT FURTUNA
  85. MESUT KURT
  86. METİN DOĞAN
  87. MEVLÜT KURT
  88. MUHAMMED CEMAL KARA
  89. MUHAMMET KILIÇ
  90. MURAT ÖZDEMİR
  91. MUSTAFA ÇİÇEK
  92. MUSTAFA ÇİMEN
  93. MUSTAFA EVLİYA
  94. MUSTAFA KEMAL HANÇERLİ
  95. MUZAFFER ÇAYLI
  96. MUZAFFER TAŞCI
  97. NECATİ SELVİTOP
  98. NEJDET YÜCE
  99. NURSEL REYHANLIOĞLU
  100. NURSİ ÇELEĞEN
  101. OĞUZKAN GÜZEL
  102. OSMAN SÖYLER
  103. ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU
  104. ÖKKEŞ KOYUNLU
  105. ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
  106. ÖMER VANLI
  107. ÖZLEM ÖZCAN
  108. RABİA AKÇAKAYA
  109. RAMAZAN GÜRBAK
  110. REMİLE CENGİZ ÖZKAN
  111. SEDA KANAT
  112. SEHER PALALI
  113. SEHER YAĞCI
  114. SELVİHAN DAĞ
  115. SERDAR SALİH ÇİÇEKÇİ
  116. SERHAN ERDOĞANYILMAZ
  117. SERHAT UZUN
  118. SEYDA NUR POLAT
  119. SEZAİ KURTARAN
  120. SIDDIK NACAR
  121. SULTAN ÜNAL
  122. ŞABAN TEKELEK
  123. ŞEYMA KÜÇÜKDEVLET
  124. ŞULE BOYNUEĞRİ
  125. TUBA GÜMÜŞ
  126. TUBA KÖKSAL
  127. TURNA POLAT
  128. TÜRK İSLAM KARAKOÇ
  129. ÜLKÜ EREN
  130. ÜZEYİR KIZILSEKİ
  131. VELİ BÖKE
  132. VURAL SEVEN
  133. YAHYA YALÇINTÜRK
  134. YAKUP ARSLAN
  135. YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
  136. YASEMİN YAMAN BAYAZIT
  137. YASİR ÇİÇEK
  138. YAVUZ SELİM KÜTÜKÇÜ
  139. YEMLİHA EKİCİ
  140. YUNUS KÖSE
  141. YUNUS ŞAHAN
  142. ZAFER GÖK
  143. ZEYNEP KAHVECİ
  144. ZEYNEP NUR YERHAN
  145. ZEYNEP SARI