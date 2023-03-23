AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 145 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:
- ABDURRAHMAN SARI
- AHMET ÖZDEMİR
- AHMET ÖZDEMİR
- AHMET SİNAN GÖKŞEN
- AHMET ŞEKERLİ
- AHMET YILMAZCAN
- ALİ ÇEVİK
- ALİ KILINÇ
- ALİ PALTA
- ALİ ÜNSAL
- ALPER ARSLAN
- ARAP CAN ARSLANKAYA
- AVNİ DOĞAN
- AYFER ÇERÇİ
- AYHAN KÜÇÜK
- AYSEL ACAR
- AYŞE KILIÇ
- BEKİR KILIÇ
- BEKİR SÖYLER
- BEKİR TARIK YİĞİT
- BURHAN BİRLİKBAŞ
- CAHİT KÜÇÜKÖNDER
- CELALETTİN GÜVENÇ
- CUMA SOLAK
- CÜNEYT DOĞAN
- DEVLET GÜROCAK
- EBRAR ÇOBAN
- EJDER OKUMUŞ
- EMEL DUMAN
- EMİN TANIN TELBİSOĞLU
- ENDER UMUT PAPUÇÇU
- ERAY ŞENAY
- ESRA BOLAT
- EYYUP PAÇACI
- FATİH ARPACIK
- FATİH MEHMET ERKOÇ
- FATİH TOPAKTAŞ
- FEYZULLAH EREN AŞÇI
- FEYZULLAH TECİRLİ
- GÜLESER KELEŞ ERMURAT
- GÜLŞEN ARSLANHAN
- GÜLÜZAR DAŞO
- HABİBE ÖÇAL
- HAKAN DERELİ
- HAKAN KISACA
- HAKAN KISAKÜREK
- HARUN DEMİR
- HARUN YERHAN
- HASAN ERDOĞAN
- HASAN GEZGİNÇ
- HATİCE ÇİFTÇİ
- HATİCE KÜBRA ERGİN KANDİLCİK
- HATİCE ŞEKKELİ
- HÜDANUR AKBABA
- İBRAHİM ERSOY
- İBRAHİM KAYA
- İDRİS TEZCAN
- İSMAİL CEM EREL
- İSMAİL SAFİ
- KADİR ŞAHİN
- KADRİYE KIRDÖK
- KAMURAN GAZİÜSTÜNEL
- KORAY KIRAÇ
- KÖKSAL ŞAKALAR
- MAHİR ÇEVİK
- MAHİR TUFAN
- MAHMUT ARIK
- MAHMUT TOĞUZ
- MAHMUT YARDIMCIOĞLU
- MEHMED FARUK ÇETİN
- MEHMET AKİF DAĞLI
- MEHMET AKİF DEMİR
- MEHMET AKPINAR
- MEHMET BOZKURT
- MEHMET CEVİZ
- MEHMET CİHAT SEZAL
- MEHMET DEMİR
- MEHMET FINDIK
- MEHMET İLİK
- MEHMET İLKER ÇİTİL
- MEHMET NURDAĞI
- MEHMET SAMET GELEBEK
- MEHMET ŞAHİN
- MELAHAT FURTUNA
- MESUT KURT
- METİN DOĞAN
- MEVLÜT KURT
- MUHAMMED CEMAL KARA
- MUHAMMET KILIÇ
- MURAT ÖZDEMİR
- MUSTAFA ÇİÇEK
- MUSTAFA ÇİMEN
- MUSTAFA EVLİYA
- MUSTAFA KEMAL HANÇERLİ
- MUZAFFER ÇAYLI
- MUZAFFER TAŞCI
- NECATİ SELVİTOP
- NEJDET YÜCE
- NURSEL REYHANLIOĞLU
- NURSİ ÇELEĞEN
- OĞUZKAN GÜZEL
- OSMAN SÖYLER
- ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU
- ÖKKEŞ KOYUNLU
- ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
- ÖMER VANLI
- ÖZLEM ÖZCAN
- RABİA AKÇAKAYA
- RAMAZAN GÜRBAK
- REMİLE CENGİZ ÖZKAN
- SEDA KANAT
- SEHER PALALI
- SEHER YAĞCI
- SELVİHAN DAĞ
- SERDAR SALİH ÇİÇEKÇİ
- SERHAN ERDOĞANYILMAZ
- SERHAT UZUN
- SEYDA NUR POLAT
- SEZAİ KURTARAN
- SIDDIK NACAR
- SULTAN ÜNAL
- ŞABAN TEKELEK
- ŞEYMA KÜÇÜKDEVLET
- ŞULE BOYNUEĞRİ
- TUBA GÜMÜŞ
- TUBA KÖKSAL
- TURNA POLAT
- TÜRK İSLAM KARAKOÇ
- ÜLKÜ EREN
- ÜZEYİR KIZILSEKİ
- VELİ BÖKE
- VURAL SEVEN
- YAHYA YALÇINTÜRK
- YAKUP ARSLAN
- YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
- YASEMİN YAMAN BAYAZIT
- YASİR ÇİÇEK
- YAVUZ SELİM KÜTÜKÇÜ
- YEMLİHA EKİCİ
- YUNUS KÖSE
- YUNUS ŞAHAN
- ZAFER GÖK
- ZEYNEP KAHVECİ
- ZEYNEP NUR YERHAN
- ZEYNEP SARI