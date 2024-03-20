Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikle birlikte, istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı yapılacak.

EPDK'nın hazırladığı düzenlemeyle, akaryakıt istasyonlarında "Ultra Force", "Power", "Fuelsave", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle satılan akaryakıtların yerine sadece belirli standartlara uygun ürünler sunulacak. Bu yeni düzenleme, vatandaşların kafa karışıklığını gidermeyi ve istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatmayı amaçlıyor.

Daha önce, farklı isimlerle satılan akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motora ekstra performans kattığı gibi iddialarla daha yüksek fiyatlara satıldığı biliniyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür iddialarla satılan akaryakıtların yerine standart akaryakıtlar sunulacak ve tüketicilerin yanıltılması önlenmiş olacak.

EPDK'nın hazırladığı taslak düzenleme, 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemiyle farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibi de yapılacak. Ayrıca, aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda en düşük fiyatla satılması sağlanacak.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm akaryakıt türlerinin Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK'nın belirlediği teknik düzenlemelere uygun olması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, farklılaştırılmış akaryakıt ile diğer akaryakıtlar arasında sınırlayıcı ayrımlar bulunmadığı belirtildi.