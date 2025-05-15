Muhteşem Gol 28. dakikada Tolunay Yurtseven'den geldi

Akedaş İstiklalspor, önceki turlarda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekerken, Sebat Gençlikspor da ligdeki güçlü performansıyla rakibine zorlu anlar yaşatmayı hedefliyor. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mayıs Pazar günü Trabzon’da oynanacak.

Maçı Nereden Canlı İzleyebilirim?

Futbolseverler için en çok merak edilen soruların başında “Akedaş İstiklalspor – Sebat Gençlikspor maçı canlı izle” ve “TFF 3. Lig play-off maçı nereden yayınlanıyor?” geliyor.

İstiklalspor’un bir üst lige yükselme mücadelesine tanıklık etmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz!