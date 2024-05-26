Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, Kahramanmaraş'ta küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi. Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara "Kurban kesebilecek misiniz?" diye sorduk.

Yaptığımız röportajlarda vatandaşların yarısı fiyatların yüksek olması nedeniyle bu yıl kurban kesemeyeceklerini ifade ederken, diğer yarısı ise her şeye rağmen kurban keseceklerini belirtti. Birçok vatandaş, ibadetlerini gerçekleştireceklerini ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kurban kesme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Fiyatların yüksekliğine dikkat çeken vatandaşlar, bu durumun ekonomik koşullardan kaynaklandığını ve kurban kesmenin artık birçok aile için zorlaştığını belirttiler. Ancak buna rağmen, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş, kurban kesmenin önemini vurgulayarak, "Her şeye rağmen kurban keseceğiz" dediler.

Kahramanmaraş halkı, her şeye rağmen birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramı'nı kutlamaya ve geleneklerini sürdürmeye devam edecek.