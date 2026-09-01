Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, bu kapsamda ilçede belirlenen 1 evde arama yaptı.
Aramalarda 2 kilo 642 gram kubar esrar ile 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA