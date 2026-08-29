Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilere devredildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kemer ilçesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Antalya Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi, 3'ü ev hapsi tedbiriyle olmak üzere 9 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 2 zanlı ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kemer'de hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilerin üzerine geçirildiği iddiası üzerine 25 Ağustos'ta Antalya'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü, halen görevdeki ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların arasında Kemer İlçe Tapu Müdürü A.K'nin, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü E.G.K'nin ve Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı Vekili S.Y'nin de bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarının, taşınmazların ve diğer mal varlıklarının el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla koruma ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı.

Bazı hazine taşınmazları hakkında satışın iptali ve devrin önlenmesine yönelik kayıtlar oluşturulurken açılan tapu iptal ve tescil davalarında da ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığı bildirilmişti.

Şüphelilerden 6'sı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından salıverilmiş, 21'i dün adliyeye sevk edilmişti.