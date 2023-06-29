Emircan İğrek'in Ali Cabbar şarkısı dinleyenleri hüzünlendiriyor. Albümde en çok konuşulan besteler arasında yer alan Ali Cabbar şarkısının hikayesi araştırılıyor. Yurttaşlar, Ali Cabbar'ın kim olduğunu ve hikayesini merak ediyor. Ali Cabbar'ın hayat öyküsünü sizin için araştırdık.

Ali Cabbar Şarkısının sözü ve müziği Emir Can İğrek'e ait. Şarkının aranjesini ise Yiğit Avcı'ya ait. Şarkının sözleri şu şekilde:

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

ALİ CABBAR'IN HİKAYESİ

Şarkıya konu olan Ali Cabbar'ın İstanbul'da yoksul- işçi kökenli bir mahallede yaşadığı düşünülüyor. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle eğitim hayatına devam edemeyen Ali Cabbar, aile mesleğini sürdürüyor. Düğünlerde gırnata, darbuka çalan bir ailede büyüdüğü düşünülen Ali Cabbar, mahallesindeki bir kadına aşık oluyor. Kadının da Ali Cabbar'a karşı hisleri olmasına rağmen aşıklar hislerini hiç dile getiremiyor. Kısa bir süre sonra genç kadını ailesi zengin bir erkekle zorla evlendiriyor. Ali Cabbar'da kimseye söyleyemediği aşkını içine gömmek zorunda kalıyor. Ali Cabbar, sevdiğinin düğününde gırnata çalmak zorunda kalıyor. Düğünden sonra askere giden Ali Cabbar'ın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

ALİ CABBAR KİMDİR?

Ali Cabbar'ın kim olduğu bilinmemektedir.