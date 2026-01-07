Altın piyasasında sahtecilik ve kayıt dışı ticareti önlemek amacıyla önemli bir adım atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), nisan ayı itibarıyla uygulamaya alınacak. Yeni sistemle birlikte gramdan kiloya kadar tüm altınlar bandrollü ve sertifikalı olarak piyasaya sunulacak.

Bandrolsüz Altın Satılamayacak

KMTS kapsamında her altına Darphane tarafından bandrol verilecek. Bandrol üzerindeki seri numarası sayesinde altının hangi ülkeden geldiği, hangi firma tarafından üretildiği ve ne zaman piyasaya sürüldüğü anlık olarak takip edilebilecek. Böylece bandrolsüz altın basımı ve satışı tamamen sona erecek.

Kuyumcularda Nakit Dönemi Bitiyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de ödeme sistemi oldu. KMTS’nin devreye girmesiyle birlikte kuyumcularda nakit para ile altın alım-satımı yasaklanacak. Tüm işlemler banka kartı, kredi kartı veya IBAN üzerinden havale/EFT yoluyla yapılacak. Altın satan kişiler adına fatura kesilecek, ödeme doğrudan banka hesabına yatırılacak.

Altın Bozdurana Belge Şartı

Düzenleme, altın bozdurarak ev veya yüksek tutarlı mal almak isteyenleri de kapsıyor. Bankalar, bu yolla getirilen paralar için altının kaynağını gösteren belge talep edecek. Altının nereden ve nasıl elde edildiği belgelenemezse, bankalar bu tutarı kabul etmeyecek.

MASAK Denetimi Altında Olacak

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sistemin sektörde köklü bir değişim yaratacağını belirterek KMTS’nin MASAK denetimi altında işleyeceğini vurguladı. Yetkililer, bu adımın kara para aklamayla mücadelede kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor.

Hedef: Şeffaf ve Güvenli Altın Piyasası

KMTS ile birlikte sahte altın satışının büyük ölçüde önlenmesi, kayıt dışı ticaretin daraltılması ve altın piyasasında tam şeffaflığın sağlanması hedefleniyor. Uygulama, nisan ayından itibaren tüm kuyumcular için zorunlu olacak.