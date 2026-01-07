5 Ocak Pazartesi günü TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin 2026 yılı başında alacağı zam oranı da netleşmiş oldu.

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artışı toplamda yüzde 18,60 olarak; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 12,19 olarak hesaplandı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise halen 16.881 lira. Bu tutarın altında aylık alan yaklaşık 3,8 milyon emekli bulunuyor. Bu maaşların artırılması için TBMM AK Parti Grubunun bir çalışma yürüttüğü ve bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağı açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağı da merak konusu oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alıyor. Yine aynı şekilde zamlı maaşlarını da bu tahsil numarasının son hanesine göre almaları öngörülüyor.

4A (SSK) kapsamında olan emekliler ise zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi 9 17 Ocak 7 18 Ocak 5 19 Ocak 3 20 Ocak 1 21 Ocak 8 22 Ocak 6 23 Ocak 4 24 Ocak 2 25 Ocak 0 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak: