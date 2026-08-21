Küresel piyasalarda döviz ve tahvil getirilerinde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli borç geri alımlarını artırma planı sonrasında tahvil getirileri ve dolar gerilerken, bu durum altına yaradı. Ons altın, haftalık bazda üst üste üçüncü yükselişini kaydetmeye hazırlanırken 4 bin 500 dolar sınırını rahatlıkla geride bıraktı.

Petroldeki Yükseliş Enflasyon Endişesini Tetikliyor

ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlanması petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken, enerji maliyetlerindeki bu artış küresel enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı. Merkez bankalarının faiz politikalarını doğrudan etkileyen bu gelişmeler, yatırımcıların portföylerini korumak için altına yönelmesindeki en büyük etkenlerden biri olmayı sürdürüyor.

Güncel Altın Fiyatları (21 Ağustos 2026)

İç piyasada ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilikten destek bulan gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Güncel rakamlar şu şekilde sıralanıyor: