Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki jeopolitik riskler ve bölgesel gelişmeler piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler enerji piyasalarını sarsarken, güvenli liman varlıklardaki rekor tırmanış sürüyor.

Altın Fiyatlarında Rekor Seviyeler

ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşün de desteğiyle ons altın 4 bin 500 dolar seviyelerine tırmandı. Güncel verilere göre:

Ons Altın: Güne 4.525 dolardan başlayıp şu sıralar 4.497 dolardan işlem görüyor. Son 1 Yılın En Sert Geri Çekilmesi: Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Düştü! İçeriği Görüntüle

Gram Altın: 6.971 liradan başladığı günde 6.932 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek Altın: 11.183 liradan satışa sunulurken, tam altın 44.664 liradan işlem görüyor.

Gümüş: Altından pozitif ayrışarak ons gümüş 66,91 dolardan, gram gümüş ise 103,3 liradan alıcı buluyor.

Döviz ve Petrol Piyasasında Son Durum

İstanbul serbest piyasada döviz kurlarındaki yatay ve sınırlı yükseliş devam ediyor. Dolar 47,9550 liradan el değiştirirken, euro ise 56,1230 lira seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının ve Orta Doğu'daki tansiyonun etkisiyle enerji piyasaları hareketlendi. Türkiye'nin de yakından takip ettiği Brent petrol, varil başına 92 dolar seviyelerine yükselerek 91,7 dolardan işlem görmeye devam ediyor.