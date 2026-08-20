Erzurum kent merkezinde beton mikserinin yola harç akıtarak ilerlemesi ve bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçti.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve tepki çeken 25 RA 972 plakalı beton mikserine ait görüntüleri inceleyen Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sürücüsünü kısa sürede belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde sürücünün E.Ç. olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevre kirliliğine neden olan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin lira idari para cezası uygulandı.