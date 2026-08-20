Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden küresel motorin fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yürütülen ekonomi politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel Piyasalarda Arz Sıkışıklığı Vurgusu

Enerji piyasalarında olağanüstü bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, savaş dönemi zirvesine göre ham petrol fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşandığını, ancak taşımacılık alanındaki aksamalar ve rafineri kesintileri yüzünden arz sıkışıklığının sürdüğünü ifade etti.

Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına ulaşarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti.

"Vatandaşımızı Korumaya ve Bütçe Disiplinine Devam Ediyoruz"

Mazot fiyatlarındaki yukarı yönlü baskılara karşı atılan adımlara değinen Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: