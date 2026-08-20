Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada aralarında ağır yaralıların da bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.