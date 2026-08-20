Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Yenigün Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, sumak toplamak üzere evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve dönmemesi ve yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

500 Metre Uzakta Bulundu

İhbarın ardından jandarma ekipleri ve köy sakinlerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan titiz aramalar sonucunda Avlukyarı'nın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde, sumak topladığı noktanın 4 metre aşağısında tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, ekiplerin ve traktörün yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Avlukyarı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.