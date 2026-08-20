Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken öğrencilerin güvenli ürünlere erişimini güvence altına almak ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetim faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen sıkı denetim ve rehberlik çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.

5 Günde 3 Bin 612 İşletme Denetlendi

Bakanlığın açıklamasına göre, 10-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi denetime tabi tutuldu. Gerçekleştirilen raf ve kasa kontrollerinde 479 bin 847 ürün titizlikle incelendi. Denetimler sırasında mevzuata tam uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 işletmeye özel uyarılar ve rehberlik açıklamaları yapıldı.

367 İşletmeye İdari Yaptırım Uygulandı

Yapılan incelemeler neticesinde, kurallara ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 367 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı. Bakanlık, öğrencilerin ve velilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı piyasa denetimlerinin tüm illerde aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.