Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği son operasyonda dikkat çekici bir adrese baskın düzenlendi.
Karavanda Saklanırken Yakalandı
Edinilen bilgilere göre, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Tribün Lideri Doğukan Bayrak, Atakum ilçesinde saklandığı tespit edilen bir karavanda ele geçirildi.
Polis ekiplerinin ani baskınıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.