Sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir ulaşım duyurusu yayımlandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Doğu İzmit ile Dilovası kavşakları arasında kapsamlı üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar 12 Ağustos'ta Başlıyor

Otoyol güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek amacıyla yapılacak çalışmalar, 12 Ağustos saat 08.00 itibarıyla start alacak. 7 gün 24 saat esasına (kesintisiz) göre yürütülecek çalışmalar süresince İstanbul yönüne seyahat eden sürücüler için bazı kısıtlamalar ve güzergah değişiklikleri uygulanacak.

Hangi Kavşaklar Kapalı Olacak?

Çalışmalar boyunca İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler için belirli giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Valilik açıklamasına göre kapalı olacak noktalar şunlar:

Doğu İzmit Kavşağı: İstanbul yönüne otoyola girişler kapalı tutulacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı: İstanbul yönüne bağlanan kol ulaşıma kapatılacak.

Diğer Giriş Noktaları: Kandıra, Batı İzmit, Körfez ve Batı Hereke kavşaklarından otoyola katılım sağlanamayacak.

Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirilecek

Çalışma süresince Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmek isteyen yolcular, Anadolu Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı üzerinden uygun alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin seyahatlerinde aksama yaşamamaları için yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları, görevli ekiplerin ikazlarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.