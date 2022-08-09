Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın Direktifleri yaz aylarının başlamasıyla birlikte şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Andırın Belediyesi, 1.Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası için çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Andırın Belediyesi, Andırın Kaymakamlığı, Alfa Jimnastik Akademi Spor Kulübü, Masa Tenisi Dostluk Ligi ve Andırın Gençlerbirliği Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen turnuva ilçenin tanıtımına da katkı sağlanması amacıyla daha önce tarihi ve turizm alanlarında yapılmıştı. 13-14 Ağustos tarihinde yapılacak müsabakalar Andırın Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül, organizasyonun ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.