Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında da yol yenileme uygulamalarına kesintisiz devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca; Akçakoyunlu, Boynuyoğunlu, Kabaağaç, Yeşilova, Alanlı ve Darıovası mahallerinde gerçekleştirilen sathi asfalt kaplama uygulamaları tamamlandı.

Yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan toplam 28 kilometrelik grup ve mahalle yolu yenilenerek bölgenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.