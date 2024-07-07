Abbasoğlu, hiçbir denetimi olmayan bu ürünlerin ciddi yan etkilere yol açabildiğini vurguladı.

Abbasoğlu, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin Sağlık Bakanlığının rutin denetimlerine tabi olduğunu anımsatarak, "Sağlık ürünleri, üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda İlaç Takip Sistemi ve Ürün Takip Sistemi üzerinden izleniyor. Bu sistemler üzerinden ürünün son kullanım tarihi, orijinalliği, saklama koşulları gibi birçok kriteri Sağlık Bakanlığı ve bizler takip edebiliyoruz. İnternetten alınan ürünlerde bu aşamaların hiçbiri denetime tabi değil." diye konuştu.

Söz konusu ürünlerin tedarik zincirinde de aksamalar olduğunu anlatan Abbasoğlu, "Örneğin bu dönemlerde internetten sipariş edilen ürünler ciddi sıcağa da maruz kalıyor. Hangi koşullarda taşındığı, alıcıya ne şekilde ulaştığı belli değil. Bu tedarik zinciri aksadığı için ürünün bozulması ve bundan kaynaklı yan etkilerin oluşması da gayet doğal." ifadesini kullandı.