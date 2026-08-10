Mekke Ortak Savunma Anlaşması İçin Özel İletişim Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kamuoyuna yönelik özel bir iletişim kampanyası başlattı.

Anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma, iş birliği ve ortak gelecek mesajlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'daki yüksek görünürlüğe sahip noktalarda sergilendi.

Ankara’nın Simgelerinde Anlaşma Mesajı

Kampanya kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital ekranlarında özel içeriklere yer verildi. Başkentte ayrıca Türk Telekom binasının dijital ekranı ile Ankara'nın önemli simgelerinden Atakule'nin dijital ekranlarında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin hazırlanan görseller yayımlandı.

Bu çalışmayla anlaşmanın mesajlarının başkentin farklı noktalarından vatandaşlara ulaştırılması hedeflendi.

İstanbul’un Simgeleri Anlaşma İçin Aydınlatıldı

İstanbul'da da kampanya kapsamında dikkat çeken uygulamalar gerçekleştirildi. Hazırlanan görsel içerikler Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranlarında kamuoyuyla buluşturuldu. İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise anlaşma kapsamında ülkelerin bayraklarının renklerini yansıtacak şekilde özel olarak aydınlatıldı.

Öte yandan Galata Kulesi'nde de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na özel hazırlanan içerikler gösterime sunuldu.

Birlik ve Dayanışma Mesajı Öne Çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kampanyada dijital ekranların yanı sıra özel aydınlatma ve görsel gösterim teknikleri de kullanıldı.

Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarla, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın birlik, dayanışma, iş birliği ve ortak gelecek vurgusunun geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı.

Kampanya, Türkiye'nin önemli şehirlerindeki simge yapıların uluslararası anlaşmaya ilişkin mesajların kamuoyuyla paylaşılmasında iletişim aracı olarak kullanılmasını da beraberinde getirdi.