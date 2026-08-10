Ankara’dan turla Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesine gelen grupta bulunan 16 yaşındaki M.Ş., dün denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Gençten haber alınamaması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte denizde ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

M.Ş.’yi bulmak amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, deniz polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor. Toplam 36 kişiden oluşan ekip, hem denizde hem de kıyı şeridinde arama gerçekleştiriyor. Çalışmalarda dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronlardan da yararlanılıyor.

Kurtarmaya Çalışan Kişi Hastaneden Taburcu Edildi

Olay sırasında M.Ş.’nin sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş., genci kurtarmak amacıyla denize girdi. Ancak A.Ş. de suda boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan A.Ş., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan ekiplerin, 16 yaşındaki M.Ş.’ye ulaşmak amacıyla deniz ve kıyı hattındaki aramalarını sürdürdüğü öğrenildi. Dalgıçların deniz altında yaptığı çalışmaların yanı sıra dronlarla havadan da tarama gerçekleştiriliyor.

Yetkililerin bölgedeki çalışmaları gelişmelere göre sürdüreceği belirtildi.