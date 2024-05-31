Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara'da 'Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Grup, Kocatepe Cami'inden İsrail'in katliamlarını protesto etmek için Sıhhıye'ye kadar yürüdü. Çevredekilerin de destek verdiği yürüyüşte İsrail aleyhine sloganlar atıldı, saldırılar lanetlendi.

Yürüyüşe katılan çocuklar, Filistin bayrağı ile "bebekler ölürken değil uyurken sessiz olunur" diyerek katledilen binlerce bebeğe dikkati çekti. Katliamın durdurulması çağrısı yapıldı.