ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hassas türleri soğuktan korumak için bulundukları bölümlere ısıtıcılar yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı'ndaki lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları ısıtılarak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdür Vekili veteriner hekim Aygül Arsun, soğuğun etkili olduğu bugünlerde maymun, lemur, sürüngenler ve tavşanlar gibi soğuğa hassas türler için önlem aldıklarını belirtti.

Kalorifer petekleri, ısı veren lambalar ve sürüngenler için yerden ısıtmalı sistemi kullandıklarını bildiren Arsun, "Hayvanların ısı ve nem kontrolleri bakıcıları tarafından düzenli olarak yapılıyor. Ortam ısıları buna göre ayarlanıyor. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı." ifadeleri kullandı.

Arsun, hayvanları soğuktan etkilenmemesi için tahıl ve şeker oranı yüksek meyvelerle beslediklerini de kaydetti.