Antalya'da çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abartılı egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 567 sürücüye idari para cezası uygulandı, 172 araç trafikten menedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve sükununu bozan, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 1-30 Ağustos döneminde yapılan denetimlerde, araçlarında abartılı egzoz bulunduğu tespit edilen 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 172 araç da trafikten menedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, araçlarda çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak şekilde değişiklik yapılmasının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işleme tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ihlal nedeniyle sürücülere 16 bin lira idari para cezası uygulandığı ve araçların 30 gün süreyle trafikten menedildiği bildirildi.