Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Hasan Kılınç için arama çalışması başlatıldı.

Okurcalar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kılınç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH Arama Kurtarma ve AKUT personelinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Kılınç'ın bulunması için çalışma başlattı.

Okurcalar ve Çakallar mahallelerinde sürdürülen arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kılınç'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve daha önce de 5 kez benzer şekilde kaybolduğu öğrenildi.