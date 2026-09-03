Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 'uyuşturucu maddi ticareti ve silahlı yağma' suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.H. (22) ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.C'yi (34) yakaladı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA