Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçedeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla su bidonlarıyla ormanlık alana gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

Ormanlık alan ile şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ve 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.