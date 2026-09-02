Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen insan ticareti operasyonunda, oturma ve çalışma izinleri bulunmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan kontrollerde, 14 yabancı uyruklu kadının oturma ve çalışma izinleri olmadan zorla çalıştırıldığı tespit edildi.

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Kadınları zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerle Türkiye'ye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı, 14 kadın Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne sevk edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA