Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. (28) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.E, duruşmadaki savunmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kadınla yazıştığını söyledi.

Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı maktulün evine gittiğini ileri süren A.E, 'Maktul ile tartışmaya başladık, evdeki ayna kırıldı. Yerden aldığım cam parçalarıyla öldürdüm ve üstündeki altınları alıp kaçtım. Taksi çağırıp iş yerine gittim. Patronum yüzüme ne olduğunu sorunca da deniz kenarında biriyle tartıştığımı söyledim. Onu öldürme niyetim yoktu, o bana saldırınca, ben de ona saldırdım.' iddialarında bulundu.

Tanık H.İ. ise maktulle 5 yıldır aynı evde yaşadığını ve olay günü evde olmadığını anlattı.

Akşam saatlerinde arkadaşını aradığını ama ulaşamadığını kaydeden H.İ, 'Hemen eve gittim, binanın içinde kan lekeleri görünce koşarak eve girdim. Nida'ya baktığımda kanlar içindeydi, sonra polisler geldi. Nida kendisini her zaman trans olarak tanıtıyordu. Kimliğini gizlemedi.' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda Nida Nazlıer, evinin banyosunda hareketsiz halde bulunmuştu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Nazlıer'in boynunun cam parçasıyla kesilerek öldürüldüğü belirlenirken, polislerce gözaltına alınan Suriye uyruklu A.E. (28) 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. A.E. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'konutta silahla yağma' suçlarından iddianame hazırlanmıştı.