ANTALYA (AA) - Antalya'da hurda alım ve satımı yapan kişilere yönelik denetimler yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının hurdacılık yapan kişilere para karşılığı satıldığı ihbarı üzerine çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen denetimlerde, su pompası, monitör, bilgisayar kasası, hilti, taşlama makinesi, akü, beton mikseri, av tüfeği, çalıntı motosiklet, 3 spirel, 12 şarjlı matkap, 23 tüfek ve 3 bisiklet muhafaza altına alındı.
Denetimler sonucunda, 6 işyeri mühürlenirken 11 işyerine idari para cezası uygulandı.
Kaynak: aa