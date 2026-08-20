Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve kızından uzun süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde eve geldi. Zilin çaldırılmasına rağmen kapının açılmaması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yataklarında Hareketsiz Bulundular

İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi.

Dairede arama yapan ekipler, Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'i evdeki ayrı odalarda bulunan yataklarında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

10 Gündür Görülmemişlerdi

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evdeki çalışmalarının ardından anne ve kızının cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartman sakinleri polise verdikleri ifadede, yaşlı kadın ve kızını en son yaklaşık 10 gün önce gördüklerini belirtti. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.