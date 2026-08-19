Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için indiği kayalıklarda ayağının burkulması sonucu mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı'nda denize girmek amacıyla yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan kayalık alana inen Ulaş Ç, dönüş yolunda dengesini kaybederek ayağını burktu.
Ayağındaki sakatlık nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan Ulaş Ç'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak botla ulaştıkları noktada yaralının deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olmadığını belirledi.
Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalık alana halat sistemi kuran ekiplerin ortak çalışması sonucu Ulaş Ç. yukarı çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.