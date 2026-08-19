Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlerin önüne "Türkiye Yüzyılı" hedefi konduğunu vurgulayan Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için gençlerin milli ve manevi değerleri benimsemesinin önem taşıdığını ifade etti.

Bilal Erdoğan, "Onun için bu topraklara bin yıl daha sahip çıkmak istiyorsak, Cumhurbaşkanımız önümüzde bir yol açtı. Bunun adını Türkiye Yüzyılı koydu. Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz okullarında bu değerleri hatırlattı. Bu değerleri hatırlatırken aynı zamanda katılan bütün kardeşlerimiz hoşça vakit geçirdi." diye konuştu.