2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir aydan kısa bir süre kala artan maliyetler servis ücretlerine de yansıdı. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderlerindeki artışlar nedeniyle ülke genelinde tarifeler güncellenirken, İstanbul'daki yeni rakamlar da netleşti.

Yeni Dönemde Fiyatlar Ne Kadar Oldu?

Yapılan yüzde 10'luk zammın ardından İstanbul genelindeki yeni servis ücreti tarifesi şu şekilde şekillendi:

0-1 kilometre arası: 39 bin 970 TL

1-3 kilometre arası: 42 bin 804 TL

21-23 kilometre arası: 90 bin 112 TL

23-25 kilometre arası: 93 bin 610 TL

Rehber Personel Ücreti ve Ek Detaylar

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel bulunduran okullarda bu ücrete yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin ilave edileceğini duyurdu. Sınar, ilerleyen dönemde akaryakıt fiyatlarında olası bir artış yaşanması durumunda yeni bir tarife talebinde bulunabileceklerini de ifade etti.

Veliler İçin Önemli Kurallar: Tarife Dışı Ücret Alınamayacak

Yeni dönemde velilerin mağduriyet yaşamaması için kurallar netleştirildi:

Açıklanan resmi tarifenin dışında hiçbir şekilde ek ücret talep edilemeyecek.

Veliler, sözleşme veya teklif aşamasında tarife dışı ödemelere zorlanamayacak.

Ödemeler yıllık veya yarı yıllık bedeller üzerinden taksitlendirilebilecek; nakit ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulacak. Veliler kredi kartı ile ödemede tek çekime veya peşin nakit ödemeye kesinlikle zorlanamayacak.

İşte 2026-2027 okul servis ücretleri

Yeni eğitim öğretim döneminde İstanbul’da belirlenen bazı servis ücretleri şöyle:

Mesafe Yıllık Ücret 0-1 kilometre 39.970 TL 1-3 kilometre 42.804 TL 21-23 kilometre 90.112 TL 23-25 kilometre 93.610 TL

Okulların açılmasına kısa süre kala açıklanan yeni tarife, özellikle uzun mesafelerde servis kullanan ailelerin eğitim bütçesinde önemli bir gider kalemi oluşturacak.