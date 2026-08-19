Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan, 2 çocuk babası çiftçi Aziz Kaya (32), vücuduna kene yapışması sonrasında rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı ve çabasıyla ilk olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun Bakımdaki Yaşam Mücadelesini Kaybetti

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan genç çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aziz Kaya’nın acılı yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan cenazesinin, memleketi Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta Can Kaybı 13'e Yükseldi

Yaşanan bu üzücü olayla birlikte, sıcak havaların etkisiyle artış gösteren kene vakalarında Sivas genelinde bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e ulaştı. Uzmanlar, özellikle kırsal kesimde çalışan vatandaşların vücutlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve kene vakalarında kesinlikle kendi müdahalelerinde bulunmayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarü gerektiği konusunda uyarılarını yineliyor.