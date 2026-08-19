TÜİK, nisan-haziran dönemini kapsayan 2026 yılı II. çeyrek iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azalış gösterdi.

Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları

İşsizlik oranının genel genel düşüş eğilimi cinsiyet kırılımlarında da kendini gösterdi:

Genel İşsizlik Oranı: %7,9

Erkeklerde İşsizlik: %6,7

Kadınlarda İşsizlik: %10,3

İstihdam Edilenlerin Sayısı Arttı

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,6 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlikte Önemli Düşüş

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık azalışla yüzde 13,9 seviyesine gerileyen genç işsizliği; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Sektörel Dağılım: Aslan Payı Hizmet Sektörünün

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdamın sektörel dağılımı şu şekilde şekillendi:

Hizmet Sektörü: 240 bin kişi artış (İstihdamın %59,8'i) Antalya'da çevreye rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı İçeriği Görüntüle

İnşaat Sektörü: 25 bin kişi artış (İstihdamın %6,8'i)

Tarım Sektörü: 10 bin kişi artış (İstihdamın %13,7'si)

Sanayi Sektörü: 121 bin kişi azalış (İstihdamın %19,7'si)

Ayrıca istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bu dönemde 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak kayıtlara geçti.