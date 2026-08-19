Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması ile sokak satıcılarına yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Başkale'de belirlenen adres ve araçlara yönelik operasyon düğmesine basıldı.

2 Araç ve 1 Adrese Eş Zamanlı Baskın

17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, önceden tespiti yapılan 2 şüpheli araç ile 1 adreste arama yapıldı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü arama faaliyetlerinde piyasaya sürülmeye hazırlanan:

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3 Şüpheli Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.