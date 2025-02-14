Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin kültürel mirasını oluşturan antik kentleri depremlere karşı korumak amacıyla başlattığı ANTİKDEM projesi kapsamında bilim insanlarını bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Arkeoloji, jeoloji, jeofizik, mimarlık, inşaat mühendisliği ve kültürel miras yönetimi gibi farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı tanışma ve bilgilendirme toplantısında, antik kentlerin korunmasına yönelik bilimsel yol haritası belirlendi.

Akademik çalışmalarının yanı sıra kamu yararını gözeten projelere de öncülük eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), antik kentlerin depremlere karşı korunmasına yönelik dikkat çeken bir çalışmaya imza atıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı yürütücülüğünde hazırlanan ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM” projesinin yol haritasını belirlemek için bilim insanları bir araya geldi.

Üniversitenin Efes Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, arkeoloji, jeoloji, jeofizik, mimarlık, inşaat, kimya, koruma planlaması, kültürel miras yönetimi ve turizm gibi farklı disiplinlerden uzmanlar, antik kentlerin depremlere karşı dayanıklılığını artırmak için izlenecek bilimsel ve teknik yöntemleri tartıştı.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ STRATEJİLER

Proje kapsamında Efes, Metropolis, Thyateira, Sardes ve Pergamon antik kentleri hem ekonomik ve turistik değerleri hem de aktif fay hatları üzerinde bulunmaları nedeniyle pilot alan olarak belirlendi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Eda Avcı, ANTİKDEM projesinin hedeflerini şu şekilde özetledi:"Olası bir deprem senaryosunda bu antik kentler büyük çapta zarar görebilir ve bölge turizmi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle proje; kısa vadede deprem senaryolarını oluşturmayı, orta vadede bu senaryoların potansiyel etkilerini değerlendirmeyi ve uzun vadede ise koruma yöntem önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Doç. Dr. Avcı, ayrıca projeden elde edilecek bulguların kültürel miras yönetimi açısından çok önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "İl Afet Risk Azaltma Planı'nda da vurgulandığı gibi, doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda bu proje büyük bir adımdır.

Özellikle antik kentlerin depreme dayanıklılığı konusunda dünyada yetersiz sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle ANTİKDEM, öncü bir model oluşturacak ve farklı disiplinlerden projelere zemin hazırlayacak nitelikte olup, yurdumuzdaki diğer antik kentlere de örnek teşkil edecektir” ifadesinde bulundu.