GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 3 cami, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

İlçe merkezinde Yeni Altıntaş ve Fevzi Çakmak mahallelerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 3 caminin inşaatı tamamlandı.

Camilerin açılışı için düzenlenen törenlerde, Kur'an tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Şeyh Haci Şahin, İsmet Çarçabuk ve Osman Öztürk isimleri verilen camilerdeki programlara ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.