AK Parti’nin meclise sunduğu Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımında nispi noter harcı uygulaması getiriliyor.

Teklife göre, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında nispi noter harcı uygulamasına geçilecek. Bu düzenleme ile birlikte, ikinci el araç satışlarında daha önce uygulanan harç istisnası kaldırılıyor. Artık araç bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı tahsil edilecek. Yani harç tutarı 1.000 TL’nin altında olamayacak. Bu da, özellikle yüksek bedelli araç satışlarında noter harcının ciddi oranda artacağı anlamına geliyor.

Teklif yasalaşırsa, araç alım satım işlemlerinde hem satıcılar hem de alıcılar açısından maliyetler yeniden şekillenecek.

Örneğin;

1 milyon TL değerindeki araç: 2.000 TL harç

2 milyon TL değerindeki araç: 4.000 TL harç

5 milyon TL değerindeki araç: 10.000 TL harç

Kanun teklifi yalnızca ikinci el araçları kapsamıyor. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri için de satış bedeli üzerinden nispi noter harcı uygulanacak. Böylece diğer harç istisnaları da tamamen kaldırılmış olacak.

Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu ve önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon sürecinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak teklifin, Kasım ayının ilk günlerinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.